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Бойовики на Донбасі обстріляли піротехніків та ремонтні бригади

Новини » Надзвичайні події    06.03.2019 - 16:07
Бойовики на Донбасі обстріляли піротехніків та ремонтні бригади
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Обстріли зафіксовано у Мар'їнці та поблизу Оленівки

Бойовики обстріляли село Чермалик у Донецькій області, а також ремонтні бригади, піротехніків та мобільні групи СЦКК в інших населених пунктах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Операції об'єднаних сил (ООС).

Як зазначається, 5 березня 2019 року під час здійснення аварійно-відновлювальних робіт на підстанції та високовольтній лінії електропередач у місті Мар'їнка, по вулицях Жовтневій та Карпова, з напрямку селища Трудівські Петровського району Донецька двічі зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету ГП-25 була обстріляна ремонтна бригада АТ “Донецькі Електромережі”, а також піротехнічна група Державної служби України з надзвичайних ситуацій та представники української сторони СЦКК, які здійснювали забезпечення проведення заходу. Роботи були призупинені на дві години, але пориви на лінії ЛЕП все ж таки було усунуто.

Крім того, при виконанні аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації пориву водогону між населеним пунктом Березове та насосною станцією поблизу Оленівки Волноваського району, близько 10.30 зі стрілецької зброї була обстріляна ремонтна бригада КП “Вода Донбасу”, а також піротехнічна група ДСНС та представники української сторони СЦКК, які здійснювали забезпечення проведення заходу. Роботи довелося призупинити, бригада була вимушена евакуюватись.

Також українська сторона СЦКК повідомляє, що 4 березня о 10.00 збоку збройних формувань Російської Федерації з напрямку населеного пункту Набережне здійснено обстріл населеного пункту села Чермалик із застосуванням кулемета калібру 7,62 мм. Внаслідок влучання черги з кулемета по житловому будинку по вул. Нікітіна 25 пошкоджено стіну будинку, на якій утворилось кілька пробоїн від куль. Власник будинку не постраждав.

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