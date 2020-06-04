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Безконтактна посадка та онлайн-реєстрація: нові правила для польотів

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Внутрішні авіарейси відновляться вже 5 червня

Вже з 5 червня в Україні буде відновлено внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня планують дозволити міжнародні рейси. В Державній авіаслужбі назвали вимоги для польотів під час карантину.

Про це повідомляє Украерорух на сторінці у Facebook.

Так, авіаційна служба ухвалила рішення про встановлення таких вимог до польотів під час карантину:

  • запровадження електронної реєстрації на рейс та безконтактної посадки;
  • обов'язковий масковий режим для персоналу та пасажирів в аеропорту;
  • персонал має користуватися рукавичками;
  • заходи для запобігання черг;
  • дотримання дистанції у 1,5 метра між людьми;
  • посилені гігієнічні процедури та прибирання;
  • максимально обмежений доступ пасажирів до терміналів аеропорту.

Крім того, в Державіаслужбі рекомендують:

  • для доставки пасажирів до літаків збільшити кількість автобусів;
  • перевіряти температуру пасажирів, які відлітають та прибувають.

Нагадаємо, 5 червня в Україні відновлюються внутрішні перельоти, вже стали відомі напрямки рейсів.

Крім того, нові правила роботи опублікував міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Автор: Дмитро Левицький

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