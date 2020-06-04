Бесконтактная посадка и онлайн-регистрация: новые правила для полетов

Внутренние авиарейсы возобновятся уже 5 июня
Уже с 5 июня в Украине возобновят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня планируют разрешить международные рейсы. В Государственной авиаслужбе назвали требования для полетов во время карантина.
Об этом сообщает Украэрорух на странице в Facebook.
Так, авиационная служба приняла решение об установлении таких требований к полетам во время карантина:
Кроме того, в Госавиаслужбе рекомендуют:
Напомним, 5 июня в Украине возобновляют внутренние перелеты, уже стали известны направления рейсов.
Кроме того, новые правила работы опубликовал международный аэропорт "Борисполь".
Автор: Дмитрий Левицкий