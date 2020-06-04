Бесконтактная посадка и онлайн-регистрация: новые правила для полетов

Уже с 5 июня в Украине возобновят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня планируют разрешить международные рейсы. В Государственной авиаслужбе назвали требования для полетов во время карантина.

Об этом сообщает Украэрорух на странице в Facebook.

Так, авиационная служба приняла решение об установлении таких требований к полетам во время карантина:

внедрение электронной регистрации на рейс и бесконтактной посадки;

обязательный масочный режим для персонала и пассажиров в аэропорту;

персонал должен пользоваться перчатками;

меры для предотвращения очередей;

соблюдение дистанции в 1,5 метра между людьми;

усиленные гигиенические процедуры и уборка;

максимально ограниченный доступ пассажиров к терминалам аэропорта

Кроме того, в Госавиаслужбе рекомендуют:

для доставки пассажиров к самолетам увеличить количество автобусов;

проверять температуру пассажиров, которые улетают и прибывают.

Напомним, 5 июня в Украине возобновляют внутренние перелеты, уже стали известны направления рейсов.

Кроме того, новые правила работы опубликовал международный аэропорт "Борисполь".