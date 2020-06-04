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Без проводжаючих і з КПП: в "Борисполі" повідомили нові правила роботи аеропорту

Новини » Коронавірус     04.06.2020 - 19:09
Без проводжаючих і з КПП: в "Борисполі" повідомили нові правила роботи аеропорту
Фото: аеропорт "Бориспіль" (facebook.com/airportboryspil)

Пасажирів просять приїжджати заздалегідь з-за можливих заторів на в'їзді в аеропорт

З 5 червня в Україні поновлюються внутрішні авіаперевезення. При цьому робота аеропорту "Бориспіль" буде організована з певними обмеженнями.

Про це повідомили в прес-службі аеропорту "Бориспіль".

Наголошується, що всі внутрішні рейси будуть обслуговуватися в терміналі "D". Вже 5 червня з аеропорту буде здійснено два рейси - Київ-Дніпро і Київ-Одеса.

"Вхід в термінал дозволений тільки пасажирам з посадковим талоном або квитком, у медичних масках або респіраторах. Проводжають в термінал не допускатимуться", - зазначили в аеропорту.

Також на в'їзді на територію аеропорту будуть працювати контрольно-пропускні пункти поліції, де буде проводитися температурний скринінг.

"Просимо пасажирів звертати увагу і дотримуватися знаків дорожнього руху і з запасом планувати свій час на дорогу в аеропорт - можливі затори", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив з 5 червня відновити внутрішні авіарейси в Україні, міжнародне авіасполучення буде відновлено з 15 червня.

Також РБК-Україна писало, що з 5 червня планують відновити рейси авіакомпанії МАУ, "Мотор Січ", а також Windrose.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України карантинаэропорт Бориспольавиасообщение
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