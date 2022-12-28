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Просят "поддержать" ВСУ. На Буковине мошенники от имени ОВА присылают горожанам письма

Новина українською →
Среда 28 декабря 2022 12:16
Просят "поддержать" ВСУ. На Буковине мошенники от имени ОВА присылают горожанам письма Фото: на Буковине мошенники от имени ОВА присылают горожанам письма (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Черновицкой области мошенники присылают буковинцам письма от имени ОВА с просьбой перечислить средства якобы на поддержку ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Черновицкой ОВА.

Как пишет ОВА, в последние дни буковинцы получали письма с просьбой о помощи ВСУ. В то же время, они были оформлены по образцу официального документа Черновицкой областной военной администрации.

Просят &quot;поддержать&quot; ВСУ. На Буковине мошенники от имени ОВА присылают горожанам письма

Фото: на Буковине мошенники от имени ОВА присылают горожанам письма (facebook.com/CVoda)

Также в письме был приведен номер счета и отмечено, что действия якобы согласованы с президентом Украины и Верховной радой.

"Хотим подчеркнуть, что Черновицкая областная военная администрация не рассылала подобные документы и не проводит никаких сборов на нужды ВСУ. От имени ОВА действуют мошенники. Поэтому будьте осторожны и обязательно проверяйте информацию", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Польше недавно активизировались телефонные мошенники, просящие назвать им свой номер PESEL.

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Черновицкая область
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