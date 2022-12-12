"Собирают" помощь от имени ОВА. Во Львовской области появился новый вид мошенничества

Жителей Львовской области, в частности предпринимателей, предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники от имени областной военной администрации "собирают" материальную помощь для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram .

"В таких письмах, которые посылают якобы от Львовской ОВА и якобы с моей подписью, говорится, что мы собираем материальную помощь нашим защитникам. Официально заявляю: ни я, ни Львовская ОВА, ни ни один работник администрации такого сбора не проводим", - отметил он.

Козицкий призвал граждан изучать содержания писем. И в случае получения подобных "предложений" сразу обращаться в полицию.

Фото: письмо, с помощью которого мошенники пытаются обмануть граждан (t.me/kozytskyy_maksym_official)