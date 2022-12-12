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"Собирают" помощь от имени ОВА. Во Львовской области появился новый вид мошенничества

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Львовская область, Понедельник 12 декабря 2022 14:43
"Собирают" помощь от имени ОВА. Во Львовской области появился новый вид мошенничества Фото: во Львовской области появился новый вид мошенничества (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителей Львовской области, в частности предпринимателей, предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники от имени областной военной администрации "собирают" материальную помощь для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"В таких письмах, которые посылают якобы от Львовской ОВА и якобы с моей подписью, говорится, что мы собираем материальную помощь нашим защитникам. Официально заявляю: ни я, ни Львовская ОВА, ни ни один работник администрации такого сбора не проводим", - отметил он.

Козицкий призвал граждан изучать содержания писем. И в случае получения подобных "предложений" сразу обращаться в полицию.

&quot;Собирают&quot; помощь от имени ОВА. Во Львовской области появился новый вид мошенничества

Фото: письмо, с помощью которого мошенники пытаются обмануть граждан (t.me/kozytskyy_maksym_official)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появились злоумышленники, которые под видом чат-ботов энергетической компании YASNO пытаются получить доступ к Telegram-аккаунтам пользователей.

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