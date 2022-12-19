Отправляют письма от имени главы ОВА. Мошенники придумали новую схему "помощи" ВСУ

Предприниматели Ровенской области начали получать письма от имени главы ОВА с просьбой о помощи ВСУ. Это оказалась мошенническая схема, на самом деле никто таких писем не отправлял.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"Будьте внимательны, думайте критически и в случае получения подобных писем - звоните правоохранителям", - обратился с просьбой глава региона.

Он подчеркнул, что Ровенская ОВА подобных обращений не рассылает и вся гуманитарная деятельность проводится максимально публично.

По его словам, за эту "помощь" бизнес якобы получит уменьшение налога на прибыль пропорционально внесенной благотворительной сумме.

"Предприниматели Ровенской области получают письма якобы от имени начальника Ровенской ОВА с просьбой принять участие в "программе предоставления благотворительной денежной помощи Вооруженным Силам Украины", - рассказал он.

Напомним, ранее такой вид мошенничества действовал во Львовской области. Так, злоумышленники от имени ОВА также "собирали" материальную помощь для военных.

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