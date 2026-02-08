"Бермудский треугольник" под Гуляйполем: как пограничники 54 дня уничтожали врага в окружении

Пограничники Белгород-Днестровского отряда более восьми недель в полном окружении сдерживали штурмы РФ и ликвидировали врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Речь идет о Гуляйпольском направлении, где за это время российские войска десятки раз пытались прорвать оборону, применяя артиллерию и штурмовые группы, однако безуспешно.

Кстати, украинские защитники действовали настолько скрытно, что российские штурмовики даже не понимали, откуда по ним ведут огонь. Поэтому участок фронта сами бойцы в шутку прозвали "бермудским треугольником".

"Ликвидированных оккупантов затягивали прямо в окопы, чтобы не выдать свои позиции. Россияне ходили рядом, слышна была их речь, но они не понимали, куда деваются их солдаты", - рассказывает пограничник под псевдонимом Денди.

Выживание на грани

54 суток непрерывных боев.

Полное окружение: отсутствие стабильного снабжения и эвакуации.

Экстремальные условия: снег, мороз и хроническое недосыпание.

Несмотря на собственные ранения, пограничники Денди и Торонто не только удержали позиции, но и спасли тяжелораненного собрата из ВСУ. Они наложили турникеты, оказали помощь и смогли осуществить сложнейший выход из вражеского кольца.

Эта история - не просто отчет о боевых действиях, а символ несокрушимости, когда дисциплина и взаимоподдержка оказываются сильнее превосходящих сил врага.