ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Бермудский треугольник" под Гуляйполем: как пограничники 54 дня уничтожали врага в окружении

Воскресенье 08 февраля 2026 01:14
UA EN RU
"Бермудский треугольник" под Гуляйполем: как пограничники 54 дня уничтожали врага в окружении Иллюстративное фото: пограничники на фронте (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Пограничники Белгород-Днестровского отряда более восьми недель в полном окружении сдерживали штурмы РФ и ликвидировали врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Читайте также: Хотели снять видео, но не сложилось: на Запорожье в плен попали "флаговтики"

Речь идет о Гуляйпольском направлении, где за это время российские войска десятки раз пытались прорвать оборону, применяя артиллерию и штурмовые группы, однако безуспешно.

Кстати, украинские защитники действовали настолько скрытно, что российские штурмовики даже не понимали, откуда по ним ведут огонь. Поэтому участок фронта сами бойцы в шутку прозвали "бермудским треугольником".

"Ликвидированных оккупантов затягивали прямо в окопы, чтобы не выдать свои позиции. Россияне ходили рядом, слышна была их речь, но они не понимали, куда деваются их солдаты", - рассказывает пограничник под псевдонимом Денди.

Выживание на грани

  • 54 суток непрерывных боев.

  • Полное окружение: отсутствие стабильного снабжения и эвакуации.

  • Экстремальные условия: снег, мороз и хроническое недосыпание.

Несмотря на собственные ранения, пограничники Денди и Торонто не только удержали позиции, но и спасли тяжелораненного собрата из ВСУ. Они наложили турникеты, оказали помощь и смогли осуществить сложнейший выход из вражеского кольца.

Эта история - не просто отчет о боевых действиях, а символ несокрушимости, когда дисциплина и взаимоподдержка оказываются сильнее превосходящих сил врага.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

По состоянию на сейчас Гуляйпольское направление остается одним из самых напряженных участков фронта на юго-востоке Украины. По данным из разных источников, ситуация характеризуется следующим:

Боевые действия продолжаются ежедневно, с большим числом столкновений между украинскими силами и российскими войсками. Российские войска активно применяют артиллерию и штурмовые действия рядом с Гуляйполем, Прилуками, Зеленым и еще рядом населенных пунктов на этом направлении.

Бои ведутся за каждый квартал и каждый дом, потому что линия фронта здесь не проходит по традиционной "рядовой" схеме, а имеет характер "серой зоны", где контроль над отдельными точками может быть нестабильным

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ДПСУ
Новости
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ