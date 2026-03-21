Берлинский сценарий или новый Энгельс? Россия расширяет секретную авиабазу возле Москвы

Россия расширяет аэродром Раменское под Москвой, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщили на странице AviVector в Х, где выкладывают данные спутниковой разведки авиабаз. Там показали фото аэродрома Раменское.

Так, несмотря на заявления об истощении российского авиационного парка, оккупанты начали масштабное строительство на стратегическом объекте вблизи столицы РФ.

Так, на аэродроме Раменское под Москвой зафиксировано возведение новых ангаров и расширение стоянок для самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые являются носителями ядерного оружия и ракет для ударов по Украине.

Согласно снимкам по состоянию на 15-19 марта 2026 года, активные работы ведутся в центральной и южной частях аэропорта.

Прежде всего на снимках видно, что в центре аэропорта начат монтаж сооружений размером 110 на 77 метров. Такие габариты позволяют полностью скрыть стратегические ракетоносцы от визуального наблюдения и защитить их от обломочных поражений.

Кроме того, в южной части аэродрома замечена подготовка новых площадок для базирования бортов. Аналогичные работы ранее фиксировались на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области.

На территории уже установлены строительные вагончики для управления работами и склады для материалов.

На аэродроме размещались 3 Ту-160 (Blackjack), 1 Ту-95МС (Bear-H) и 1 Ту-22М3 (Backfire-C).



- AviVector (@avivector) 20 марта 2026 г.

Отметим, что по состоянию на март на аэродроме идентифицировано присутствие основных сил стратегической авиации врага:

Ту-160 (Белый лебедь): 3 единицы (один из бортов в период 18-19 марта был перемещен или покинул аэродром). Ту-95МС: 1 единица. Ту-22М3: 1 единица.

Аэродром Раменское граничит с городом Жуковский и одноименным международным аэропортом, что делает этот военный объект частью крупного авиационного узла под самым носом у Кремля.