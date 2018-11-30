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Берлінський форум: аграрне співробітництво України та Німеччини буде розширюватися

Новини » АПК    30.11.2018 - 15:35
Берлінський форум: аграрне співробітництво України та Німеччини буде розширюватися
Фото: Максим Мартинюк на бізнес-форумі в Німеччині (facebook.com/Максим-Мартинюк)

У Берліні пройшов третій німецько-український бізнес-форум

В Берліні в рамках "Українського економічного тижня" пройшов третій німецько-український бізнес-форум, який відкрили прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і канцлер Німеччини Ангела Меркель. У складі урядової делегації перебував перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк, який на своїй сторінці в Facebook прокоментував відкриття форуму.

Головною темою форуму стало воєнне положення в Україні і його вплив на бізнес-середовище. Українська сторона запевнила представників німецьких компаній, що Україна є надійним діловим партнером, а її уряд докладе всі зусилля для того, щоб не тільки залучити, але і захистити інвестиції і забезпечити стабільність роботи іноземних компаній на українському ринку.

Німеччина - це найбільший торговий партнер України в Європі. Аграрна продукція займає більшу частину товарообігу між двома країнами. ФРН на першому місці в світовому рейтингу за обсягами закупівель українського меду.

За інформацією, наданою Мартинюком, минулорічний експорт української аграрної продукції до Німеччини склав більш ніж 400 млн доларів. На першому місці ріпак - 456 тис. тонн на суму 189.7 млн доларів, на другому - мед на суму 34,2 млн доларів, на третьому - кукурудза на суму 33,9 млн доларів.

"Є всі підстави прогнозувати, що україно-немецька аграрна співпраця буде розширюватися і розвиватися", - підкреслив перший заступник.

Берлінський форум: аграрне співробітництво України та Німеччини буде розширюватися

Фото: facebook.com/Максим-Мартинюк

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