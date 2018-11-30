Берлинский форум: аграрное сотрудничество Украины и Германии будет расширяться

Фото: Максим Мартынюк на бизнес-форуме в Германии (facebook.com/Максим-Мартинюк)

В Берлине прошел третий немецко-украинский бизнес-форум

В Берлине в рамках "Украинской экономической недели" прошел третий немецко-украинский бизнес-форум, который открыли премьер-министр Украины Владимир Гройсман и канцлер Германии Ангела Меркель. В составе правительственной делегации находился первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, который на своей странице в Facebook прокомментировал открытие форума.

Главной темой форума стало военное положение в Украине и его влияние на бизнес-среду. Украинская сторона заверила представителей немецких компаний, что Украина является надежным деловым партнером, а ее правительство приложит все усилия для того, чтобы не только привлечь, но и защитить инвестиции и обеспечить стабильность работы иностранных компаний на украинском рынке.

Германия - это крупнейший торговый партнер Украины в Европе. Аграрная продукция занимает большую часть товарооборота между двумя странами. ФРГ на первом месте в мировом рейтинге по объемам закупок украинского меда.

По информации, предоставленной Мартынюком, прошлогодний экспорт украинской аграрной продукции в Германию составил более чем 400 млн долларов. На первом месте рапс - 456 тыс. тонн на сумму 189.7 млн долларов, на втором - мед на сумму 34,2 млн долларов, на третьем - кукуруза на сумму 33,9 млн долларов.

"Есть все основания прогнозировать, что украино-немецкое аграрное сотрудничество будет расширяться и развиваться", - подчеркнул первый заместитель.

Фото: facebook.com/Максим-Мартынюк