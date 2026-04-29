RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине

В Берлине задержали шпиона РФ, который "сливал" данные о военной помощи Украине

13:50 29.04.2026 Ср
2 мин
Подозреваемый даже пытался набрать диверсионную группу
aimg Константин Широкун
Фото: в Берлине задержали шпиона РФ (Getty Images)

Прокуратура Германии в Берлине задержала гражданина Казахстана, который "сливал" России данные о военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федеральной прокуратуры Германии.

"Вчера, 28 апреля, Федеральная прокуратура арестовала гражданина Казахстана Сергея К. Также был проведен обыск в помещении подозреваемого, а также в помещении лица, которое не подозревается ни в каких правонарушениях", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что мужчину подозревают в сотрудничестве с иностранной разведывательной службой.

Что известно о действиях подозреваемого

Известно, что Сергей К. постоянно контактировал с российской разведывательной службой из Германии по меньшей мере с мая 2025 года. До своего ареста обвиняемый передавал своему куратору многочисленные сведения различного характера.

В частности, он "сливал" детали о военной поддержке Украины Германией и о немецкой оружейной и оборонной промышленности, в частности компании, разрабатывающие дроны и роботов.

Кроме того, он неоднократно присылал фотографии общественных зданий в Берлине и военных колонн на автомагистралях, включая колонну, принадлежащую государству-члену НАТО. Он также предлагал завербовать новых лиц для диверсионно-шпионской работы.

Сегодня подозреваемый будет доставлен к следственному судье Федерального суда, который выдаст ордер на арест и решит вопрос об избрании меры пресечения.

Дела о шпионаже в пользу РФ

Напомним, в марте прокуратура Германии заявила о задержании 53-летнего гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу российской спецслужбы.

Кроме того, в октябре 2025 года в Брюсселе задержали офицера местной полиции по подозрению в шпионаже в пользу Китая и, вероятно, России. По данным СМИ, он имел доступ к международному дипломатическому сообществу, в частности к районам вокруг учреждений Европейского Союза.

Также сообщалось, что Россия вербует подростков в Нидерландах для шпионажа. Там задержали двух 17-летних парней, которых подозревают в сборе информации в Гааге по заказу пророссийского хакера.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
