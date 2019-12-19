У Берліні сьогодні пройде важливий раунд тристоронніх переговорів щодо газу

Важливий раунд тристоронніх газових переговорів відбудеться у четвер, 19 грудня, в Берліні. Про це написав віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович у своєму Twitter.

Шефчович також повідомив, що перед тристоронніми переговорами він провів зустріч з федеральним міністром економіки Пітером Альтмайером в Берліні.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії заявили, що темою тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія щодо транспортування газу по території України стануть терміни довгострокового контракту, обсяги і тарифи. За підсумками переговорів також можливе досягнення політичної угоди з цих питань.

Міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що Україна розраховує на конструктив з боку учасників тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія щодо транспортування газу по території України. За його словами, для України є пріоритетом підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу, що забезпечить стабільність на енергетичних ринках Європи і зниження цін для кінцевих споживачів.