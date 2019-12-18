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У Єврокомісії назвали предмет тристоронніх переговорів по газу

Новини » Економіка     18.12.2019 - 15:21
У Єврокомісії назвали предмет тристоронніх переговорів по газу
Фото: Єврокомісія (twitter.com/EU_Commission)

Усі спірні питання винесуть на обговорення

Тристоронні переговори у форматі Україна-ЄС-Росія щодо транспортування газу по території України відбудуться 19 грудня в Берліні. Про це повідомляє Європейська комісія.

Як зазначається в повідомленні, темою переговорів стануть терміни, обсяги і тарифи, а також арбітражні суперечки між Росією і Україною.

Європейську комісію на переговорах представлятиме колишній заступник голови Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович.

Нагадаємо, колишній заступник голови Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович повідомив, що тристоронні переговори по газу у форматі Україна-ЄС-Росія на рівні міністрів пройдуть 19 грудня 2019 року. Як зазначив Шефчович, настав час дати позитивний сигнал ринкам і споживачам.

Міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що Україна розраховує на конструктив зі сторони учасників тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія щодо транспортування газу по території України. За його словами, для України є пріоритетом підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу, що забезпечить стабільність на енергетичних ринках Європи та зниження цін для кінцевих споживачів.

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