В Берлине сегодня пройдет важный раунд трехсторонних переговоров по газу

Важный раунд трехсторонних газовых переговоров состоится в четверг, 19 декабря, в Берлине. Об этом написал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в своем Twitter.

Шефчович также сообщил, что перед трехсторонними переговорами он провел встречу с федеральным министром экономики Питером Альтмайером в Берлине.

Напомним, ранее в Еврокомиссии заявили, что темой трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-Россия относительно транспортировки газа по территории Украины станут сроки долгосрочного контракта, объемы и тарифы. По итогам переговоров также возможно достижение политического соглашения по этим вопросам.

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина рассчитывает на конструктив со стороны участников трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-ЕС-Россия относительно транспортировки газа по территории Украины. По его словам, для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей.