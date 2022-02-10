Єрмак прибув до Берліну на зустріч політрадників "нормандської четвірки"

Сьогодні, 10 лютого глава Офісу президента України Андрій Єрмак прибув до Берліну у складі української делегації. Там незабаром стартують переговори політичних радників лідерів нормандського формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака на сторінці у Facebook.

"Прилетіли з українською делегацією до Берліну. Незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів нормандського формату", - написав він.

Заплановані зустрічі

За його словами, окрім самих переговорів, сьогодні в Берліні перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко проведе зустрічі з

віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком,

міністром фінансів Крістіаном Лінднером,

міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце,

депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу.

На зустрічах обговорять

фінансову взаємодію та підтримку, реалізацію проектів двосторонньої економічної співпраці, розвиток транспортного потенціалу обох країн.

в рамках діалогу з німецьким бізнесом планують обговорити подальшу двосторонню взаємодію у сферах розвитку "зеленої" енергетики та водної логістики, транспорту та торгівлі.

"Розраховуємо на конструктивний діалог та позитивні результати після всіх зустрічей. Україна - не сама, і ми жорстко будемо відстоювати власні інтереси", - зазначив Єрмак.

Анонсовано брифінг

За словами Єрмака, брифінг за результатами переговорів уде проведено у приміщенні посольства Україні в Німеччині, орієнтовно о 20:00. Він уточнив, що час може змінитись.

Що відомо про зустріч радників "нормандської четвірки"

Незабаром у Берліні стартує черговий раунд переговорів у нормандському форматі.

Україну представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак, від Росії на зустрічі буде присутній Дмитро Козак, від Німеччини - Єнс Плетнер, а від Франції - Еммануель Бонн.

Що обговорять

Для української сторони на зустрічі пріоритетними є питання безпеки та виконання мінських угод. У ТКГ очікують від зустрічі розблокування роботи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу та продовження роботи нормандського формату, планування нових зустрічей.

В РФ же заявляли спробу "знайти розв'язки з усіх проблем, які не вирішені".

Нагадаємо, попередня зустріч політрадників "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі.

Переговори стали першою зустріччю за два роки в очному форматі, за підсумками якої сторони погодили фінальне комюніке.