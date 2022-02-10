Єрмак прибув до Берліну на зустріч політрадників "нормандської четвірки"
Сьогодні, 10 лютого глава Офісу президента України Андрій Єрмак прибув до Берліну у складі української делегації. Там незабаром стартують переговори політичних радників лідерів нормандського формату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака на сторінці у Facebook.
"Прилетіли з українською делегацією до Берліну. Незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів нормандського формату", - написав він.
Заплановані зустрічі
За його словами, окрім самих переговорів, сьогодні в Берліні перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко проведе зустрічі з
- віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком,
- міністром фінансів Крістіаном Лінднером,
- міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце,
- депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу.
На зустрічах обговорять
- фінансову взаємодію та підтримку, реалізацію проектів двосторонньої економічної співпраці, розвиток транспортного потенціалу обох країн.
- в рамках діалогу з німецьким бізнесом планують обговорити подальшу двосторонню взаємодію у сферах розвитку "зеленої" енергетики та водної логістики, транспорту та торгівлі.
"Розраховуємо на конструктивний діалог та позитивні результати після всіх зустрічей. Україна - не сама, і ми жорстко будемо відстоювати власні інтереси", - зазначив Єрмак.
Анонсовано брифінг
За словами Єрмака, брифінг за результатами переговорів уде проведено у приміщенні посольства Україні в Німеччині, орієнтовно о 20:00. Він уточнив, що час може змінитись.
Що відомо про зустріч радників "нормандської четвірки"
Незабаром у Берліні стартує черговий раунд переговорів у нормандському форматі.
Україну представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак, від Росії на зустрічі буде присутній Дмитро Козак, від Німеччини - Єнс Плетнер, а від Франції - Еммануель Бонн.
Що обговорять
Для української сторони на зустрічі пріоритетними є питання безпеки та виконання мінських угод. У ТКГ очікують від зустрічі розблокування роботи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу та продовження роботи нормандського формату, планування нових зустрічей.
В РФ же заявляли спробу "знайти розв'язки з усіх проблем, які не вирішені".
Нагадаємо, попередня зустріч політрадників "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі.
Переговори стали першою зустріччю за два роки в очному форматі, за підсумками якої сторони погодили фінальне комюніке.