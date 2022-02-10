Зустріч у Берліні. У радників "нормандської четвірки" сьогодні новий раунд переговорів

Чергові переговори в нормандському форматі відбудуться сьогодні в Берліні. Радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини продовжать дискусію про врегулювання конфлікту на Донбасі через два тижні з минулої зустрічі.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про переговори представників "нормандської четвірки".

Зустріч у Берліні

10 лютого у столиці Німеччини пройде черговий раунд переговорів у нормандському форматі. Його анонсували під час паризької зустрічі радників "четвірки" два тижні тому.

У четвер у Берліні збереться той самий склад учасників – політичні радники глав держав. Україну на переговорах представить Андрій Єрмак. Керівник Офісу президента напередодні заразився коронавірусом, але встиг одужати до зустрічі.

Від Росії на зустрічі буде присутній Дмитро Козак, від Німеччини – Єнс Плетнер, від Франції – Еммануель Бонн.

Що обговорять

Для української сторони на зустрічі пріоритетними є питання безпеки та виконання Мінських угод. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про незмінну позицію на переговорах і наголосив, що Україна не вестиме жодного прямого діалогу з ОРДЛО.

Міністр назвав завданням максимум зустрічі розблокування роботи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. А як мінімум – продовження роботи нормандського формату та планування нових зустрічей, що показало б намір Росії залишатися у дипломатичному треку відносин.

Заступник голови української делегації у ТКГ Андрій Костін головним очікуванням від майбутньої зустрічі назвав розблокування Росією вирішення гуманітарних питань. Також за його словами, на переговорах порушать питання необхідності дотримання "режиму тиші" на Донбасі.

Переговорник від РФ Дмитро Козак повідомив, що зустріч у Берліні має стати продовженням контактів, що сталися під час паризьких переговорів радників "Нормандії". Він зазначив, що сторони спробують "знайти розв'язки з усіх проблем, які не вирішені".

Чим завершилася минула зустріч нормандських радників

Переговори політрадників "нормандської четвірки" 26 січня у Парижі стали першою зустріччю за два роки в очному форматі, за підсумками якої сторони погодили фінальне комюніке.

У ньому учасники переговорів підтвердили прихильність до Мінських угод, виступили за дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Сторони домовилися про наступну зустріч, щоб продовжити обговорення проблемних питань.

Представник від України Андрій Єрмак назвав зустріч у Парижі "реанімацією нормандського формату", але зазначив, що розмова була непростою.

Політрадник від РФ Дмитро Козак за підсумками переговорів повідомив, що проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" можливе лише після вирішення питання про особливий статус Донбасу.

Головне про нормандський формат

Робота нормандського формату відновилася у 2022 році після дворічної перерви. Ініціаторами активізації переговорів стали глави Франції та Німеччини на тлі загострення російсько-українських відносин та загрози ескалації конфлікту.

Остання особиста зустріч радників "нормандської четвірки" відбулася восени 2020 року. Лідери України, Росії, Франції та Німеччини не проводили переговорів із грудня 2019 року.

З моменту заснування нормандського формату у 2014 році через війну на Донбасі всього пройшло 6 самітів на найвищому рівні. Найбільш значущими були переговори у столиці Білорусі у лютому 2015 року.

Тоді сторони погодили Мінські домовленості – комплекс заходів щодо врегулювання конфлікту на сході України. Проблеми у реалізації цих угод обговорювалися кожної наступної зустрічі "Нормандії" .