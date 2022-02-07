Розблокувати ТКГ. Названо завдання максимум на нормандській зустрічі в Берліні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав завдання максимум на нормандській зустрічі політичних радників у Берліні. За його словами, Київ зацікавлений в тому, щоб розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його брифінг за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Ми працюємо над тим, щоб як мінімум після зустрічі в Берліні переговори на рівні радників нормандського формату продовжилися, була запланована ще одна зустріч. Тому що це означатиме, що Росія залишається на дипломатичному треку. Як максимум, ми сподіваємося, що будуть напрацьовані конкретні рішення про те, як розблокувати роботу ТКГ і зрушити з місця", - заявив Кулеба.

За його словами, всі чутки в українських ЗМІ про те, що буде обговорюватися в Берліні, не відповідають дійсності.

"Україна не їздить ні на одні переговори для того, щоб здавати свої позиції. І переговори в Берліні не стануть винятком", - додав міністр.