ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розблокувати ТКГ. Названо завдання максимум на нормандській зустрічі в Берліні

Новость на русском →
Київ, Понеділок 07 лютого 2022 18:11
Розблокувати ТКГ. Названо завдання максимум на нормандській зустрічі в Берліні Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав завдання максимум на нормандській зустрічі політичних радників у Берліні. За його словами, Київ зацікавлений в тому, щоб розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його брифінг за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Ми працюємо над тим, щоб як мінімум після зустрічі в Берліні переговори на рівні радників нормандського формату продовжилися, була запланована ще одна зустріч. Тому що це означатиме, що Росія залишається на дипломатичному треку. Як максимум, ми сподіваємося, що будуть напрацьовані конкретні рішення про те, як розблокувати роботу ТКГ і зрушити з місця", - заявив Кулеба.

За його словами, всі чутки в українських ЗМІ про те, що буде обговорюватися в Берліні, не відповідають дійсності.

"Україна не їздить ні на одні переговори для того, щоб здавати свої позиції. І переговори в Берліні не стануть винятком", - додав міністр.

Нагадаємо, зустріч політичних радників у нормандському форматі запланована на 10 лютого, сьогодні стало відомо, що парламентер від України Андрій Єрмак одужав від COVID і візьме в ній участь.

Як заявляв переговірник від Росії Дмитро Козак, сторони мають намір зустрітися в Берліні і "спробувати знайти розв'язки з усіх проблем, які не вирішені".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Нормандський формат
NEWS
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка