Берлин оставляет жесткие проверки на границах несмотря на требования ЕС

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт выступил против инициативы Брюсселя. Он назвал действующие проверки необходимыми. По его словам, такая система уже доказала свою состоятельность и помогает останавливать преступников.

Выступая на встрече министров внутренних дел ЕС в Люксембурге, Добриндт заявил, что пограничные проверки его страны работают.

"Значительное количество случаев нелегальной миграции, аресты банд контрабандистов - все это показывает, насколько эффективны эти пограничные функции, и именно поэтому мы хотим продолжать их выполнять", - сказал он журналистам.

Кто еще игнорирует правила свободного передвижения

Сейчас десять стран ЕС проводят проверки на внутренних границах. Семь из них оправдывают это миграционным давлением, что противоречит идее Шенгена. Еврокомиссия обратилась к ряду стран с требованием постепенно открыть границы.

Вот в каких странах сейчас действуют проверки на границах:

Австрия;

Дания;

Франция;

Германия;

Италия;

Нидерланды;

Словения;

Швеция;

Норвегия (не член ЕС, но в зоне контроля).

Польша стала десятой страной с ограничениями, однако в Варшаву с просьбой об отмене пока не обращались. Изначально эти меры планировали как временные. В некоторых государствах они действуют годами.

Позиция Еврокомиссии и новые правила депортации

В Брюсселе уверены: границы должны быть открытыми. Комиссия ссылается на масштабные изменения в миграционной политике. На этой неделе лидеры одобрили планы по ускорению депортаций. Также появились соглашения о строительстве центров содержания мигрантов за пределами блока.

Комиссар ЕС по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер считает, что реформы уже действуют.

"Мы на правильном пути. Реформы проведены. Внешние границы лучше защищены. Принято решение по регулированию возвращения", - сказал он.

По мнению Бруннера, сейчас самое время постепенно отменять этот пограничный контроль.