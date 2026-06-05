Берлин оставляет жесткие проверки на границах несмотря на требования ЕС

Германия официально отклонила просьбу Европейской комиссии отменить контроль на своих внутренних границах. Берлин настаивает на сохранении проверок ради безопасности и борьбы с нелегалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт выступил против инициативы Брюсселя. Он назвал действующие проверки необходимыми. По его словам, такая система уже доказала свою состоятельность и помогает останавливать преступников.
Выступая на встрече министров внутренних дел ЕС в Люксембурге, Добриндт заявил, что пограничные проверки его страны работают.
"Значительное количество случаев нелегальной миграции, аресты банд контрабандистов - все это показывает, насколько эффективны эти пограничные функции, и именно поэтому мы хотим продолжать их выполнять", - сказал он журналистам.
Сейчас десять стран ЕС проводят проверки на внутренних границах. Семь из них оправдывают это миграционным давлением, что противоречит идее Шенгена. Еврокомиссия обратилась к ряду стран с требованием постепенно открыть границы.
Вот в каких странах сейчас действуют проверки на границах:
Польша стала десятой страной с ограничениями, однако в Варшаву с просьбой об отмене пока не обращались. Изначально эти меры планировали как временные. В некоторых государствах они действуют годами.
В Брюсселе уверены: границы должны быть открытыми. Комиссия ссылается на масштабные изменения в миграционной политике. На этой неделе лидеры одобрили планы по ускорению депортаций. Также появились соглашения о строительстве центров содержания мигрантов за пределами блока.
Комиссар ЕС по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер считает, что реформы уже действуют.
"Мы на правильном пути. Реформы проведены. Внешние границы лучше защищены. Принято решение по регулированию возвращения", - сказал он.
По мнению Бруннера, сейчас самое время постепенно отменять этот пограничный контроль.
В Европе сейчас обсуждается возможность отмены автоматического статуса защиты для украинских мужчин. Эту идею активно поддерживают некоторые из стран, в которых больше всего украинцев.
Евросоюз планирует продлить временную защиту для украинских беженцев после марта 2027 года. Однако для мужчин мобилизационного возраста могут ввести ограничения.