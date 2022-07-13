МЗС Німеччини досі не бачить шансів на переговори з Путіним через війну

В даний час не видно можливостей для переговорів з керівником Кремля Володимиром Путіним через війну в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Stern .

"Про що можна говорити з людиною, яка не бажає навіть домовитися про гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста?",- заявила вона.

Нагадаємо, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що західні партнери не будуть підштовхувати Україну до мирних переговорів з Кремлем.

Крім того, глава МЗС Британії Ліз Трас заявляла, що погано складена мирна угода між Україною і Росією дозволить Путіну перегрупувати свої сили і перейти в наступ.

Додамо, що раніше Трас заявляла, що мирні переговори з Росією варто вести тільки після її поразки у війні проти України.