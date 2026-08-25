Мерц выступил с громким заявлением об атаке на украинский самолет в Германии
В скором времени Берлин назовет всех причастных к атаке на украинский Ан-124 в аэропорту "Лейпциг/Галле".
Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.
Немецкий лидер впервые публично высказался по поводу инцидентов с дронами неизвестного происхождения, которые были обнаружены вблизи украинского самолета "Руслан".
По его словам, расследование продолжается, а его результаты объявят в ближайшее время.
Мерц четко дал понять, что правоохранители продолжают устанавливать причастных к инциденту. Он также намекнул, что Берлин располагает информацией, которую пока не спешит разглашать, поскольку для этого требуются достоверные подтверждения.
"В скором времени мы обнародуем эту информацию", - пообещал канцлер ФРГ.
На фоне последних событий он обратил внимание, что Германия все чаще становится мишенью гибридных атак.
Именно поэтому Мерц подчеркнул неизменность ключевых политических принципов страны: Германия должна оставаться безопасным государством, усиливать обороноспособность и сдерживать потенциальных агрессоров.
Канцлер подчеркнул, что виновные в гибридных атаках должны быть привлечены к ответственности, однако не уточнил, какое наказание может грозить причастным к инциденту в Лейпциге.
Он также пообещал, что никакие атаки и запугивания не смогут остановить помощь и поддержку, которую Берлин оказывает Украине.
Кстати, недавно стало известно, что в Германии нашли еще один дрон, который мог атаковать украинский самолет.
Также мы писали, что официальный Берлин определился с главной версией событий и знает, кто именно мог совершить эту атаку.