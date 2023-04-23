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В Бериславском районе россияне сегодня ударили по кладбищу, - ОВА

Фото: оккупанты обстреляли кладбище в селе Гавриловка Херсонской области 23 апреля (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Бериславском районе Херсонской области в Проводное воскресенье, 23 апреля, российская артиллерия атаковала кладбище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Событие произошло в селе Гавриловка Новоалександровской общины. К счастью, мирные люди не пострадали", - говорится в сообщении.

В ОВА напомнили, что с 4 апреля в Херсонской области действует запрет на посещение кладбищ и мест захоронений. Соответствующее решение было принято Советом обороны области.

Как сообщалось, в воскресенье, 23 апреля, российские оккупанты покрыли массированным огнем село Кизомыс Белозерской общины Херсонской области. Были атакованы десятки домов, автомобиль правоохранителей и школа, есть раненые.

Напомним, аналитики ISW, анализируя геоданные российских военкоров, заявили, что украинские военные, вероятно, заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. При этом пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк не опровергла, но и не подтвердила заявления о возможной высадке ВСУ на левом берегу Херсонской области. По ее словам, работа на этом участке фронта продолжается и требует информационной тишины.

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Херсонская область