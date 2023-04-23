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У Бериславському районі росіяни сьогодні вдарили по кладовищу, - ОВА

Фото: окупанти обстріляли кладовище у селі Гаврилівка Херсонської області 23 квітня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Бериславському районі Херсонської області у Провідну неділю, 23 квітня, російська артилерія атакувала кладовище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Подія сталася у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади. На щастя, мирні люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

В ОВА нагадали, що від 4 квітня в Херсонській області діє заборона на відвідування кладовищ та місць поховань. Відповідне рішення прийнято Радою оборони області.

Як повідомлялось, у неділю, 23 квітня, російські окупанти вкрили масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Були атаковані десятки будинків, автомобіль правоохоронців і школа, є поранені.

Нагадаємо, аналітики ISW, аналізуючи геодані російських військкорів, заявили, що українські військові, ймовірно, зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. При цьому речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк не спростувала, але і не підтвердила заяви про можливу висадку ЗСУ на лівому березі Херсонської області. За її словами, робота на цій ділянці фронту триває і вимагає інформаційної тиші.

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Херсонська область