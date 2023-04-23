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Гуменюк о возможной высадке ВСУ на левом берегу Херсонской области: работа продолжается

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Херсон, Воскресенье 23 апреля 2023 10:12
Гуменюк о возможной высадке ВСУ на левом берегу Херсонской области: работа продолжается Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные не опровергают, но и не подтверждают заявления о возможной высадке ВСУ на левом берегу Херсонской области. Работа на этом участке фронта продолжается и требует информационной тишины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Я хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно пересечь такое препятствие как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, когда не будет безопасно для наших военных. Поэтому здесь нужно набраться терпения", - заявила Гуменюк.

Спикер напомнила, что часто враг использует информацию как оружие. Поэтому призвала придерживаться информационной тишины.

"Я уже говорила, что у этой войны есть признаки гибридной войны и здесь достаточно мощный информационный фронт. Все обязательно дождутся хороших новостей, но эти новости должны быть хорошими для как можно большего количества наших военных", - добавила она.

Напомним, аналитики ISW, анализируя геоданные российских военкоров, заявили, что украинские военные, вероятно, заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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