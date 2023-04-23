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ВСУ, вероятно, заняли позиции на левом берегу Херсонской области, - ISW

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Херсон, Воскресенье 23 апреля 2023 08:33
ВСУ, вероятно, заняли позиции на левом берегу Херсонской области, - ISW Фото: ВСУ, вероятно, высадились на левом берегу Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники, вероятно, высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ заняли позиции севернее Олешек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявили, что российские военкоры предоставили достаточно геолокационных данных, подтверждающих, что ВСУ могли занять позиции на левом берегу Херсонской области.

"Геолокационные кадры, опубликованные российским блогером 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра севернее Олешек (7 км юго-западнее Херсона) и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также западнее Дачи (10 км южнее Херсона)", - говорится в отчете.

По данным аналитиков, это говорит о том, что россияне могут не контролировать острова на реках Кинка и Чайка. ISW также отмечает, что российские военные блогеры 20 и 22 апреля заявляли, что ВСУ заняли позиции на левом берегу Херсонской области, устанавливают стабильные линии снабжения и регулярно совершают боевые вылазки в этом районе.

По другим данным, оккупанты все еще обстреливают острова в дельте Днепра возле Херсона, однако возможно продвижение украинских военных в этом районе.

Следует отметить, что украинское командование не подтверждало продвижение Сил обороны на левом берегу Херсонской области.

Напомним, за минувшие сутки наши защитники отбили 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Недавно спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты в Херсонской области, вероятно, готовятся к очередному "жесту доброй воли".

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