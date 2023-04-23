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РФ ударила по Кизомысу под Херсоном: атакованы дома, авто полицейских, есть раненые

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Херсон, Воскресенье 23 апреля 2023 16:06
РФ ударила по Кизомысу под Херсоном: атакованы дома, авто полицейских, есть раненые Фото: оккупанты обстреляли Кизомыс Херсонской области 23 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 23 апреля, российские оккупанты покрыли массированным огнем село Кизомыс Белозерской общины Херсонской области. Были атакованы десятки домов, автомобиль правоохранителей и школа, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"В обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов", - рассказал он.

По словам главы региона, из-за обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Еще одна пострадавшая - 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука.

"Их госпитализировали в Херсон, врачи оказывают пострадавшим необходимую медпомощь", - добавил Прокудин.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки произвели 54 обстрела Херсонской области. Оккупанты выпустили 236 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 2 раза.

В частности, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли массированный удар с четырех самолетов, сбросивших пять бомб под Херсоном. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Херсонская область
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