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"Не могут себе позволить". Игнат ответил, почему не было массированного удара 24 февраля

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Киев, Вторник 28 февраля 2023 08:33
"Не могут себе позволить". Игнат ответил, почему не было массированного удара 24 февраля Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска не нанесли массированного ракетного удара по Украине на годовщину вторжения, поскольку, вероятно, не могла себе этого позволить. Ведь атаки врага зависят от количества подготовленных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Вопрос в том, что они могут себе позволить в данный период выпустить по Украине", - сказал Игнат в ответ на вопрос, почему 24 февраля не было массированной ракетной атаки РФ по Украине.

Он отметил, что у России много кораблей-носителей крылатых ракет в Черном море, а их суммарный залп составляет более 40 ракет.

"Ни раз такое количество "Калибров" не вылетало с кораблей в Черном море. Речь о 10-15 плюс-минус этих "Калибров". Большинство ракет летело с носителей воздушного базирования, с Ту-95. Поэтому изменение применения и ракет и "Шахедов", видимо, связано с их наличием и с тем, что они могут себе позволить на это время. В этом и заключается вся их "тактика" и "стратегия", - пояснил Игнат.

Напомним, ранее украинцев предупреждали, что российские войска готовятся к ракетному удару на 23-24 февраля на годовщину полномасштабного вторжения, но этого не произошло.

При этом вражеская армия наращивает присутствие корабельной группировки в Черном море и усиливает разведку. Поэтому военные предупреждают о высокой вероятности ракетной атаки.

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