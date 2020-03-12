Український моряк повернувся із захопленого судна поблизу Нігерії

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Судно було захоплене 20 лютого

Із захопленого піратами судна “Alpine Penelope” поблизу Нігерії звільнили українця. Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

Українець Дмитро Голяненко вже повернувся додому та перебуває із сім'єю.

"Україна своїх не кидає. 20.02 поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу “Alpine Penelope”. Зокрема, громадянина України... Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням!", - написав Кулеба.

Раніше повдіомлялося, що біля берегів Камеруну озброєні пірати атакували нафтовий танкер Happy Lady і викрали вісьмох з 28 членів екіпажу, серед яких один українець, п'ять греків і два філіппінця.

РБК-Україна писало, що в результаті нападу на торгові судна біля берегів Камеруну було викрадено вісім українців. Повідомлялося, що моряки були захоплені на борту їхнього судна, що перебувало на рейді недалеко від міста Дуала (Камерун). Викрадачі, ймовірно, є нігерійськими піратами.