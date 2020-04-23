ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глави МЗС України та Лівії обговорили звільнення 18 українських моряків

Новини » Політика     23.04.2020 - 15:14
Глави МЗС України та Лівії обговорили звільнення 18 українських моряків
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

У в'язницях Лівії містяться 4 моряків з танкера "Captain Khayyam" і 14 - з танкера "Рута"

Міністри закордонних справ України і Лівії Дмитро Кулеба і Мухаммед Сяяла обговорили питання звільнення з лівійських в'язниць 18 українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Повідомляється, що на території Лівії у в'язницях утримуються 4 члени екіпажу танкера "Captain Khayyam", а також 14 членів екіпажу танкера "Рута".

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Лівії Мухаммедом Сиялой. Особливу увагу сторони приділили питанню звільнення 18 українських моряків, які перебувають у місцях позбавлення волі на території Лівії, серед яких 4 члени екіпажу танкера "Captain Khayyam" і 14 членів екіпажу танкера "Рута", - повідомили в МЗС.

Також Кулеба запросив Сяяла відвідати з візитом Україну після завершення пандемії коронавіруса.

Нагадаємо, вчора, 22 квітня, "РБК-Україна" писало, що біля берегів Беніну пірати захопили судно "Tommi Ritscher", де серед членів екіпажу був один українець. Його викрали і вивезли в невідомому напрямку.

Також повідомлялося, що 20 лютого поблизу берегів Нігерії пірати захопили судно "Alpine Penelope" з українцем на борту. Українець був звільнений і повернувся додому в середині березня.

Коронавірус: по всьому світу застрягли на судах близько 100 тис. моряків ОАЕ передадуть Україні 10 тонн гумдопомоги для боротьби з коронавірусом
Новини України Дмитро КулебаморякиЛивия
News
On Top