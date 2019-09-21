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Біля берегів Лівії врятували майже 500 мігрантів

Новини » Суспільство    21.09.2019 - 03:53
Біля берегів Лівії врятували майже 500 мігрантів
Ілюстративне фото (twitter MSF_SEA.jpg)

Вони намагалися попливти в Європу на гумових човнах

Лівійські військові протягом кількох останніх днів врятували майже 500 мігрантів з моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомив речник ВМС Лівії Айоб Касем, патрульні провели шість операцій за останні кілька днів із порятунку мігрантів, які покинули африканські країни.

“Патрулі берегової охорони протягом останніх днів провели шість операцій й урятували 493 мігранти різних африканських національностей”, - сказав Касем.

Серед урятованих були жінки та діти, які намагалися перетнути море на шести гумових човнах. Усі рятувальні операції були проведені поблизу столиці країни міста Тріполі.

Як відомо, з Лівії до ЄС кожного року намагаються незаконно приплисти морем тисячі африканських мігрантів. Човни регулярно перехоплюють лівійські військові.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон і голова Ради міністрів Італії Джузеппе Конте закликали до створення механізму розподілу біженців у Європейському союзі (ЄС).

РБК-Україна повдіомяляло, що два італійських офіцера, обвинувачених у затримці реагування на аварію 2013 року, у якій потонули близько 260 мігрантів, постануть перед судом за ненавмисне вбивство.

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