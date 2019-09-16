ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії будуть судити офіцерів, причетних до загибелі 260 мігрантів

Новини » В світі    16.09.2019 - 22:16
В Італії будуть судити офіцерів, причетних до загибелі 260 мігрантів
Ілюстративне фото (nsn.fm)

Вони не реагували на прохання про порятунок судна з мігрантами

Два італійських офіцера, обвинувачених у затримці реагування на аварію 2013 року, у якій потонули близько 260 мігрантів, постануть перед судом за ненавмисне вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheLocal.

Суд над Леопольдо Манной, головою оперативної групи італійської берегової охорони, і Люкою Лічкарді, офіцером військово-морського флоту, почнеться 3 грудня в Римі.

Зазначається, що в жовтні 2013 року з Лівії вирушило судно з майже 480 людьми на борту. У Середземному морі, у пошуково-рятувальній зоні Мальти, 118 морських милях на північний захід від мальтійської столиці Валлетти, воно почало тонути.

Мігранти - сирійці та палестинці - через сигнал SOS звернулися до італійських чиновників, але вони наказали їм замість цього подзвонити на Мальту.

Мальта, у свою чергу, наполягла, щоб Італія впоралася з надзвичайною ситуацією, оскільки човен знаходився всього в 60 милях від італійського острова Лампедуза, а найближчий італійський патрульний катер знаходився в 45 хвилинах від тонучого корабля.

Малтийский літак-розвідник виявив човен і спробував попередити італійський патрульний катер, але реакції не було.

Нагадаємо, раніше Німеччина висловила готовність приймати в майбутньому 25 відсотків біженців, після порятунку на морі опинилися в Італії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії 12 осіб загинули і 20 зникли безвісти після того, як на річці Годаварі на півдні країни перекинулася туристична човен. Човен зіткнулася зі скелею

Більше 80 мігрантів затримано при спробі перетнути Ла-Манш Новий італійський уряд прийняв присягу
Новини України ІталіяМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся