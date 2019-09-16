В Італії будуть судити офіцерів, причетних до загибелі 260 мігрантів

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Вони не реагували на прохання про порятунок судна з мігрантами

Два італійських офіцера, обвинувачених у затримці реагування на аварію 2013 року, у якій потонули близько 260 мігрантів, постануть перед судом за ненавмисне вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheLocal.

Суд над Леопольдо Манной, головою оперативної групи італійської берегової охорони, і Люкою Лічкарді, офіцером військово-морського флоту, почнеться 3 грудня в Римі.

Зазначається, що в жовтні 2013 року з Лівії вирушило судно з майже 480 людьми на борту. У Середземному морі, у пошуково-рятувальній зоні Мальти, 118 морських милях на північний захід від мальтійської столиці Валлетти, воно почало тонути.

Мігранти - сирійці та палестинці - через сигнал SOS звернулися до італійських чиновників, але вони наказали їм замість цього подзвонити на Мальту.

Мальта, у свою чергу, наполягла, щоб Італія впоралася з надзвичайною ситуацією, оскільки човен знаходився всього в 60 милях від італійського острова Лампедуза, а найближчий італійський патрульний катер знаходився в 45 хвилинах від тонучого корабля.

Малтийский літак-розвідник виявив човен і спробував попередити італійський патрульний катер, але реакції не було.

Нагадаємо, раніше Німеччина висловила готовність приймати в майбутньому 25 відсотків біженців, після порятунку на морі опинилися в Італії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії 12 осіб загинули і 20 зникли безвісти після того, як на річці Годаварі на півдні країни перекинулася туристична човен. Човен зіткнулася зі скелею