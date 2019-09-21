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У берегов Ливии спасли почти 500 мигрантов

Новости » Общество    21.09.2019 - 03:53
У берегов Ливии спасли почти 500 мигрантов
Иллюстративное фото (twitter MSF_SEA.jpg)

Они пытались уплыть в Европу на резиновых лодках

Ливийские военные в течение нескольких последних дней спасли почти 500 мигрантов с моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как сообщил представитель ВМС Ливии Айоб Касем, патрульные провели шесть операций за последние несколько дней по спасению мигрантов, которые покинули африканские страны.

“Патрули береговой охраны в течение последних дней провели шесть операций и спасли 493 мигранта разных африканских национальностей”, - сказал Касем.

Среди спасенных были женщины и дети, которые пытались пересечь море на шести резиновых лодках. Все спасательные операции были проведены вблизи столицы страны города Триполи.

Как известно, из Ливии в ЕС каждый год пытаются незаконно уплыть морем тысячи африканских мигрантов. Лодки регулярно перехватывают ливийские военные.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте призвали к созданию механизма распределения беженцев в Европейском союзе (ЕС).

РБК-Украина повдіомяляло, что два итальянских офицера, обвиняемых в задержке реагирования на аварии 2013 года, в которой утонули около 260 мигрантов, предстанут перед судом за непреднамеренное убийство.

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