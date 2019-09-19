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У ЄС закликали створити механізм розподілу біженців

Новини » Політика    19.09.2019 - 10:27
У ЄС закликали створити механізм розподілу біженців
Ілюстративне фото (facebook.com/beroeva)

В ЄС мають намір провести переговори 23 вересня щодо питання розподілу біженців

Президент Франції Емманюель Макрон і голова Ради міністрів Італії Джузеппе Конте закликали до створення механізму розподілу біженців у Європейському Союзі (ЄС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами французького президента, всі країни-члени Євросоюзу повинні тим чи іншим способом" брати участь у прийнятті мігрантів або платити штраф.

При цьому Макрон і Конте виступили за "ефективне" повернення на батьківщину мігрантів, яким було відмовлено у наданні притулку.

Також 23 вересня міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС мають намір провести на Мальті переговори з питання розподілу біженців усередині Євросоюзу.

При колишньому уряді Італії у відносинах Парижа і Риму намітився криза. Макрон звинувачував італійську сторону в "цинізмі" і "безвідповідальності", оскільки з-за рестриктивної політики тодішнього глави МВС Маттео Сальвини Італія неодноразово відмовлялася пускати у свої порти рятувальні судна з мігрантами.

Нагадаємо, у Франції поліція розібрала табір біженців в Дюнкерку з-за збільшення кількості мігрантів. Відповідне судове рішення про закриття території для мігрантів було ухвалене із-за побоювань збільшення сплеску спроб перетнути Ла-Манш.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні при спробі перетнути Ла-Манш були заарештовано 86 мігрантів. Мігранти на чотирьох човнах намагалися незаконним способом потрапити у Великобританію з Франції.

Крім того, в липні в Італії закрили колись найбільший в Європі табір для біженців, розташований в маленькому містечку Мінея на острові Сицилія. За словами уряду, закриття табору дозволить державі заощадити кошти.

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