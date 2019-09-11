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Більше 80 мігрантів затримано при спробі перетнути Ла-Манш

Новини » В світі    11.09.2019 - 10:53
Більше 80 мігрантів затримано при спробі перетнути Ла-Манш
Ілюстративне фото (twitter MSF_SEA.jpg)

Мігранти намагалися незаконним способом потрапити у Великобританію з Франції

При спробі перетнути Ла-Манш на човнах дорогою з Франції до Британії було заарештовано 86 мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що чотири невеликі човни були перехоплені при спробі перетнути Ла-Манш. Мігранти намагалися незаконним способом потрапити у Великобританію з Франції.

"Чотири човни були перехоплені, коли вони намагалися досягти британського узбережжя. Дві інші групи мігрантів встигли висадитися на берег, перш ніж їх арештували", - йдеться у повідомленні.

Британське міністерство внутрішніх справ оголосило, що співпрацює "на всіх рівнях" з французькими властями, виступаючи проти цього небезпечного і незаконного" явища.

Зазначимо також, що арешт 86 мігрантів за один раз - рекордний показник.

Нагадаємо, у Німеччині за перші шість місяців 2019 року зафіксовано 609 нападів на біженців. Поліція розцінює всі випадки як політично мотивовані злочини правого спрямування. Мова, зокрема, йде про 60 нападах на гуртожитки для біженців і 42 атаках проти приватних осіб і організацій, що допомагають біженцям.

Як повідомляло РБК-Україна, у Закарпатській області прикордонники Чопського загону зі стріляниною затримали 24 нелегальних мігрантів з країн Азії. Всього було затримано 12 громадян Бангладешу, 8 - В'єтнаму, 3 - Шрі-Ланки і 1 - Афганістану.

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