Генпрокуратура заочно объявила подозрение российскому блоггеру-пропагандисту

Прокуратура заочно объявила подозрение прокремлевскому блоггеру-пропагандисту Семену Пегову. Он оправдывает войну России против Украины, за что уже был "награжден" главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, злоумышленник систематически на YouTube для проекта WarGonzo и в пророссийском Telegram-канале создает пропагандистские материалы на военную тематику.

В частности, в видеороликах и других обращениях он оправдывает агрессию против Украины и оккупацию территорий нашего государства.

Также пропагандист осуществляет глорификацию военнослужащих РФ и других незаконных формирований, распространяет фейки и дезинформацию.

Кроме того, подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине.

По данным правоохранителей, он неоднократно незаконно въезжал на временно оккупированные территории Украины, проводил "рабочие встречи" и брал интервью у так называемых глав псевдореспублик "ЛНР/ДНР" и других представителей самопровозглашенной власти.

Также в сети есть материалы о получении пропагандистом государственных наград на самом высоком военно-политически уровне РФ, в том числе лично от Путина.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора российскому военному блоггеру заочно уведомлено о подозрении в оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК).

Напомним, раньше мы писали, что в Кремле подготовили новую методичку для провластных СМИ о том, как нужно подводить итоги 2022 года.

Также сообщалось, что оккупанты хотят открыть в Бердянске центр подготовки пропагандистов.

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