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TikTok обнаружил российскую сеть дезинформации, распространяющую пропаганду об Украине - СМИ

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Четверг 09 февраля 2023 21:48
TikTok обнаружил российскую сеть дезинформации, распространяющую пропаганду об Украине - СМИ Фото: TikTok обнаружил российскую сеть дезинформации (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

TikTok обнаружил российскую дезинформационную сеть, которая летом 2022 распространяла пропаганду о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сеть работала в России, но ориентировалась в основном на жителей Германии, Италии и Великобритании, говорящих на их языках. Около 1700 принадлежащих сети учетных записей могли распространять антиукраинские сообщения, маскируясь под учетные записи, созданные местными пользователями. В период с июля по сентябрь 2022 года эти аккаунты привлекли 133 564 подписчика.

Непонятно, была ли сеть связана с российским правительством. Разоблачения были раскрыты в отчете, представленном в соответствии с Кодексом практики ЕС по дезинформации.

"Мы не допускаем действий, которые могут взорвать целостность нашей платформы или подлинность наших пользователей. Тот факт, что эти сети и связанные с ними учетные записи были быстро идентифицированы и удалены, свидетельствует о значительных ресурсах, которые мы вложили в защиту нашего сообщества от введение в заблуждение", - заявил представитель TikTok.

Напомним, что российские власти поддерживают фейковые СМИ, которые выдают себя за "международные" для продвижения своей пропаганды. Таким образом, Москва пытается подорвать поддержку Украины в войне со стороны Европы.

Российская пропаганда развернула кампанию по дискредитации западной поддержки Украины.

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Российская Федерация TikTok Война в Украине
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