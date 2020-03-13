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У Бердянському порту не підтвердилися підозри на коронавірус

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 15:19
У Бердянському порту не підтвердилися підозри на коронавірус
Ілюстративне фото (akzent.zp.ua)

Раніше на судні у двох моряків зафіксували симптоми захворювання

У Бердянському порту не підтвердилися підозри на коронавірус у моряків на борту судна. Про це повідомили представники Запорізької облдержадміністрації.

У п'ятницю, 13 березня, медики отримали результати тестів всіх моряків. Жоден випадок коронавірусу не підтвердився.

"Екіпаж був ізольований, а сьогодні завершилося дослідження матеріалів - віруси не було виявлено. Також... щодня проводяться оцінка та опитування з метою виявлення підозрілих випадків захворювання коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Бердянському порту у моряків на судні під прапором Коморських островів у двох моряків були виявлені симптоми гострих респіраторних захворювань. Пацієнтів ізолювали з підозрою на коронавірус в окремих каютах на судні.

Відзначимо, 13 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна закриє кордон для іноземців через 48 годин у зв'язку зі спалахом коронавіруса у світі.

Нагадаємо, в Україні офіційно підтвердили три випадки коронавіруса. Два випадки були підтверджені в Чернівецькій області, ще один у жительки Житомирської області.

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