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Число заражених коронавірусом в Україні зросло

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 19:01
Число заражених коронавірусом в Україні зросло
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перший випадок зараження в Україні був зафіксований ще 3 березня

Число заражених коронавірусом в Україні зросло до трьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ України.

Повідомляється, що зафіксовано два нових випадки коронавірусної
інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

"Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проходить робота з контактами. Раніше в Україні був зафіксований 1 випадок коронавірусу COVID-19 у чоловіка в Чернівцях, поки його стан задовільний", - йдеться в повідомленні.

Число заражених коронавірусом в Україні зросло

Відзначимо, перший в Україні випадок захворювання був зафіксований в Чернівцях 3 березня, з того часу про нові випадки не повідомлялося.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участю понад 200 осіб (в Києві - понад 60).

Крім того, в ході брифінгу за результатами засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив припущення, що до літа епідемія коронавірусу піде на спад.

Раніше РБК-Україна також писало, що в Києві в разі, якщо буде зафіксовано коронавірус і він буде мати масовий характер, не виключено закриття метро.

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