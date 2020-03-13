Иллюстративное фото (akzent.zp.ua)

Ранее на судне у двоих моряков зафиксировали симптомы заболевания

В Бердянском порту не подтвердились подозрения на коронавирус у моряков на борту судна. Об этом сообщили представители Запорожской облгосадминистрации.

В пятницу, 13 марта, медики получили результаты тестов всех моряков. Ни один случай коронавируса не подтвердился.

"Экипаж был изолирован, а сегодня завершилось исследование материалов - вирусы не было обнаружено. Также… ежедневно проводятся оценка и опросы с целью выявления подозрительных случаев заболеваниями коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Бердянском порту у моряков на судне под флагом Коморских островов у двоих моряков были выявлены симптомы острых респираторных заболеваний. Пациентов изолировали с подозрением на коронавирус в отдельных каютах на судне.

Отметим, 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина закроет границу для иностранцев через 48 часов в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Напомним, в Украине официально подтвердили три случая коронавируса. Два случая были подтверждены в Черновицкой области, еще один у жительницы Житомирской области.