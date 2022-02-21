Бербок - Путіну: Не грайте життями людей на Донбасі
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила президента РФ Володимира Путіна в розповідальній грі з життями людей на Донбасі. Вона закликала Кремль повернутися за стіл переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.
"Ця гра російського уряду з цивільним населенням, з людьми на окупованих територіях з обох боків (лінії розмежування - ред.) є безвідповідальною. Я наполегливо звертаюся до керівництва Росії, до президента Росії: не грайте життями людей", - заявила Бербок.
Вона також зазначила, що люди в Україні, так само як і в усій Європі, мають право на мирне життя та висловила занепокоєння порушеннями режиму припинення вогню, які відбуваються останніми днями.
"Відбуваються не лише обстріли. Життя людей опинилося під серйозною загрозою, бо у різних місцях порушене водопостачання й електропостачання. Лише уявити собі, що сім'ї, діти, старші люди за одну хвилину опинилися відрізаними від водопостачання. За це відповідальний уряд Росії", - додала Бербок.
Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини також заявила, що Захід і Берлін готові понести високу економічну ціну за жорсткі санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.
Нагадаємо, бойовики вчора 80 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.
Додамо, внаслідок обстрілів окупантів отримав поранення один український військовий.