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Бербок звинуватила Лаврова у відмові від переговорів на саміті G20

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Балі, П'ятниця 08 липня 2022 15:32
Бербок звинуватила Лаврова у відмові від переговорів на саміті G20 Фото: глава МЗС Німеччини Аналенна Бербок (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська влада не бажає вести переговорів. Це доказано тим, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров покинув зустріч G20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, яку цитує Spiegel.

"Той факт, що міністр закордонних справ Росії провів більшу частину переговорів тут не в залі, а за її межами, наголошує, що зараз російський уряд не бажає говорити", - сказала Бербок.

Бойкот Лаврову

Нагадаємо, сьогодні зустріч міністрів G20 почалася на Балі для російського глави МЗС РФ бойкотом з боку учасників.

Зокрема, спочатку низка міністрів відмовилася від традиційного спільного фото через присутність Лаврова, а потім потискання рук між російським главою МЗС та міністром закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді обірвалася питаннями в бік Лаврова про те, коли Росія планує закінчити війну проти України.

Також російський міністр покинув засідання одразу після свого виступу і не був присутнім у залі під час виступу глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Лавров достроково залишає міністерську зустріч G20 на Балі.

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