RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Бензин и дизель подорожали: обзор цен на АЗС 30 марта и где выгоднее

10:11 30.03.2026 Пн
2 мин
Одна из популярных сетей добавила в цене 3 грн за литр бензина
aimg Мария Кучерявец
Фото: некоторые АЗС переписали цены на топливо (Getty Images)

После резкого скачка цен в пятницу, ситуация на украинских АЗС в начале недели остается напряженной. За выходные сети, ранее державшие стоимость топлива, подкорректировали свои ценники в сторону роста.

Подробнее о том, как изменились цены на топливо к утру 30 марта, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • SOCAR догнал лидеров: Сеть, которая в пятницу удержала утренние цены, за выходные подняла стоимость дизельного топлива на 1 гривну, синхронизировавшись с конкурентами.
  • Подорожание на "Укрнафте": Сеть обновила стоимость бензина марки 95 (Energy)
  • Без изменений на OKKO и WOG: Эти сети за выходные сохранили пятничные пиковые значения.

Как изменились цены за выходные

По результатам мониторинга, за последние несколько дней основные изменения произошли в сетях SOCAR и "Укрнафта".

В частности, сеть SOCAR, которая еще в пятницу удерживала дообеденные цены, за выходные синхронизировала стоимость дизельного топлива с другими крупными игроками рынка. Теперь премиальное ДТ NANO Extro здесь стоит 90,99 грн (+1 грн).

"Укрнафта" также обновила стоимость топлива. Наиболее заметно подорожал бензин марки А-95 (Energy) - его цена выросла сразу на 3 гривны.

Фото: актуальные цены на популярных АЗС 30 марта (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 30 марта

OKKO:

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Pulls: 90,99 грн
  • ДТ Евро: 87,99 грн
  • Газ: 47,99 грн

WOG:

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Mustang: 90,99 грн
  • ДТ Евро-5: 87,99 грн
  • Газ: 47,98 грн

SOCAR:

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн.
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 90,99 грн.
  • ДТ NANO: 87,99 грн.
  • Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДТ (Energy): 85,99 грн
  • ДТ: 81,99 грн
  • Газ: 45,99 грн
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
