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Ціни на бензин зросли ще на 50 копійок. Скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Середа 26 січня 2022 13:34
Ціни на бензин зросли ще на 50 копійок. Скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин зросли на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 26 січня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 31,74 гривень за літр (+0,49 гривень), на бензин А-95 - 32,62 гривень за літр (+0,48 гривень), на дизельне паливо - 31,92 гривень за літр (+0,51 гривень), на автогаз - 18,96 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин зросли ще на 50 копійок. Скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 січня.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 1,33 гривень з 27,92 гривень до 29,25 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 1,68 гривень з 25,16 гривень до 26,84 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 34,25 гривень за літр, дизельного палива - 33,84 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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