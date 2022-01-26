Ціни на бензин зросли ще на 50 копійок. Скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 26 січня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 31,74 гривень за літр (+0,49 гривень), на бензин А-95 - 32,62 гривень за літр (+0,48 гривень), на дизельне паливо - 31,92 гривень за літр (+0,51 гривень), на автогаз - 18,96 гривень за літр (0,00 гривень).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 січня.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 1,33 гривень з 27,92 гривень до 29,25 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 1,68 гривень з 25,16 гривень до 26,84 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 34,25 гривень за літр, дизельного палива - 33,84 гривень за літр.