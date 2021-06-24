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Бензин на АЗС різко подорожчав після публікації нової максимальної ціни

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 24 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем різко зросли. Автогаз подешевшав на 13 копійок.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,71 гривень за літр (+0,34 гривень), на бензин А-95 - 29,66 гривень за літр (+0,36 гривень), на дизельне паливо - 28,13 гривень за літр (+0,41 гривень), на автогаз - 15,44 гривень за літр (-0,13 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, з 15 травня в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну визначена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з останніми розрахунками, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,84 гривень за літр, дизельного палива - 29,23 гривень за літр.

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АЗСцены на бензинбензин