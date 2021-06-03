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Ціни на бензин та дизельне паливо зростають, автогаз дешевшає

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Україна, Четвер 03 червня 2021 14:21
Ціни на бензин та дизельне паливо зростають, автогаз дешевшає Фото: ціни на бензин відновили зростання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 3 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз дешевшає.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,18 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,95 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,35 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,69 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин та дизельне паливо зростають, автогаз дешевшає

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Крім того, Кабінет міністрів вніс зміни в методику визначення середньої оптової ціни на бензин і дизельне паливо. Згідно з приблизними розрахунками, середня оптова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину і 61 копійку для дизельного палива.

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