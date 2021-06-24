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АЗС зможуть підняти ціни на бензин і ДП: оприлюднена нова максимальна ціна

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Четвер 24 червня 2021 10:23
АЗС зможуть підняти ціни на бензин і ДП: оприлюднена нова максимальна ціна Фото: ціни на бензин можуть зрости майже до 31 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 22 червня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Розрахункові ціни підвищені для бензину з 25,82 гривень до 25,84 гривень за літр, для дизельного палива з 22,09 гривень до 22,23 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,84 гривень за літр, дизельного палива - 29,23 гривень за літр.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з 15 травня діє державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

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