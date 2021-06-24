АЗС зможуть підняти ціни на бензин і ДП: оприлюднена нова максимальна ціна

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 22 червня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Розрахункові ціни підвищені для бензину з 25,82 гривень до 25,84 гривень за літр, для дизельного палива з 22,09 гривень до 22,23 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,84 гривень за літр, дизельного палива - 29,23 гривень за літр.