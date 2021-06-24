Бензин на АЗС резко подорожал после публикации новой максимальной цены

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 24 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подешевел на 13 копеек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,71 гривен за литр (+0,34 гривен), на бензин А-95 - 29,66 гривен за литр (+0,36 гривен), на дизельное топливо - 28,13 гривен за литр (+0,41 гривен), на автогаз - 15,44 гривен за литр (-0,13 гривен).

Напомним, с 15 мая в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина определена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Согласно последним расчетам, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривен за литр, дизельного топлива - 29,23 гривен за литр.