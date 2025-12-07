ua en ru
В Бенине произошел госпереворот

Бенин, Воскресенье 07 декабря 2025 12:38
В Бенине произошел госпереворот Фото: Патрис Талон (wikimedia.org)
Автор: Наталья Кава

В африканском Бенине в воскресенье, 7 декабря, произошел государственный переворот. Группа военных объявила, что взяла власть на себя, отстранила от должности президента Патриса Талона и распустила действующее правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Французское посольство в Бенине сообщило в соцсети X о стрельбе возле резиденции президента в столице Котону и призвало граждан Франции оставаться дома из соображений безопасности.

Национальное телевидение страны заявило, что военные отстранили от власти президента Патриса Талона и объявили об установлении контроля над государством. Подполковник Тигри Паскаль, по их словам, возглавит военный переходный совет.

Свои действия военные объяснили недовольством способом управления государством со стороны Талона. Президенту, которому 67 лет, оставался год до завершения второго срока, а новые выборы были запланированы на апрель.

Подобные перевороты в последние годы все чаще происходят в Западной Африке - в частности в Буркина-Фасо, Гвинее, Мали и Нигере, что вызывает беспокойство относительно роста нестабильности в регионе. Всего неделю назад власть президента Умаро Сиссоко Эмбало была свергнута в соседней Гвинее-Бисау.

