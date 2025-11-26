Удержался в 2022-м и приезжал в Киев: в Гвинее-Бисау переворот, арестовали президента
В Гвинее-Бисау произошел военный переворот. Президента Умаро Сиссоко Эмбало арестовали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Как рассказал сам Умаро Сиссоко Эмбало, его арестовали около полудня в собственном кабинете.
Также, по данным местных изданий, были арестованы начальник Генштаба вооруженных сил Гвинеи-Бисау, его заместитель и министр внутренних дел.
Позже группа военных, среди которых был глава военного департамента администрации президента, бригадный генерал Денис Нканья, заявила о том, что в стране было создано "Высшее военное командование восстановления и порядка". Они призвали местных жителей сохранять спокойствие.
Также военные предупредили, что границы страны были закрыты.
Очевидцы утверждают, что возле президентского дворца и здания центральной избирательной комиссии около часа дня по местному времени произошла перестрелка. Стрельбу начали люди в камуфляжной форме.
Переворот в Гвинее-Бисау произошел спустя 3 дня после президентских и парламентских выборов. О победе на выборах президента сразу заявили Умаро Сиссоко Эмбало и его главный конкурент Фернандо Диас. Завтра, 27 ноября, центральная избирательная комиссия планировала объявить официальные результаты.
В 2022 году в Гвинее-Бисау уже совершали попытку переворота, однако мятежникам не удалось достичь успеха.
Стоит заметить, что Республика Гвинея-Бисау - государство в западной части Африки.
Визит Умаро Сиссоко Эмбало в Украину
Напомним, еще в октябре 2022 года президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как отметил глава украинского государства, Умару Сисоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, который посетил Украину после начала полномасштабной войны с РФ.