У Беніні відбувся держпереворот

В африканському Беніні в неділю, 7 грудня, стався державний переворот. Група військових оголосила, що перебрала владу на себе, усунула від посади президента Патріса Талона та розпустила чинний уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Французьке посольство в Беніні повідомило у соцмережі X про стрілянину біля резиденції президента у столиці Котону та закликало громадян Франції залишатися вдома з міркувань безпеки.

Національне телебачення країни заявило, що військові усунули від влади президента Патріса Талона й оголосили про встановлення контролю над державою. Підполковник Тігрі Паскаль, за їхніми словами, очолить військову перехідну раду.

Свої дії військові пояснили невдоволенням способом управління державою з боку Талона. Президенту, якому 67 років, залишався рік до завершення другого терміну, а нові вибори були заплановані на квітень.